Эрмитаж представил выставку изумрудных изделий в рамках Дней музея

В Эрмитаже открылась выставка изумрудных изделий, выполненных мастерами разных стран и эпох.



Выставка в Зимнем дворце представлена в рамках Дней Эрмитажа, передает пресс-служба музея.



«Новый выставочный проект Эрмитажа представляет изумрудные изделия, выполненные мастерами разных стран на протяжении нескольких тысячелетий. В зале можно увидеть разнообразные украшения, миниатюрные скульптуры, геммы, табакерки, образцы парадного оружия. Неотъемлемой частью экспозиции являются проектные рисунки петербургских ювелиров конца XIX — начала XX века», — говорится в сообщении.



Экспозиция выстроена по хронологическому принципу и рассказывает об особенностях отношения к изумруду и методах обработки минерала в разное время.



Посетители увидят работы античных мастеров, редкие произведения эпохи Средневековья, драгоценности Византии и Древней Руси. На выставке представлены подвески, перстни, нагрудные кресты, часы, табакерки, заколки и другие предметы. Одним из шедевров, представленных на выставке, стала ренессансная подвеска в виде каравеллы, выполненная испанскими мастерами.









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