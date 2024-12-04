Компания RUTUBE запустит проект поддержки начинающих артистов «Станция талантов», передает «Газпром-Медиа Холдинг».



Целью проекта станет предоставление творческой молодежи возможности заявить о себе на всю страну.



Победители проекта осуществят совместный номер с наставниками и музыкантами перед тысячами зрителей.



Сообщается, что проект стартует в январе 2025 года. На платформе видеохостинга будет создана специальная категория, куда участники конкурса смогут загрузить видеовизитку, демонстрирующую музыкальные способности. Жюри выберет лучших исполнителей, которых пригласят выступить в московском метро в рамках проекта «Музыка в метро».



Отмечается, что на сегодняшний день работают 44 площадки для выступления артистов на территории Московского метрополитена.



«Музыкальная индустрия в России стремительно развивается, на большой сцене регулярно появляются самобытные исполнители, однако еще больше талантов оказывается скрыто от широкой публики. Проект RUTUBE стремится найти их и вывести на новый уровень», — рассказал наставник проекта Ваня Дмитриенко.





Фото: пресс-служба Московского метрополитена