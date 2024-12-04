Московский театр МОСТ отметит 25-летие концертом-капустником в ЦДЛ

В Центральном доме литераторов пройдет концерт в честь 25-летия московского театра МОСТ.



Гала-концерт «Все начинается с любви!» состоится 4 декабря, в постановке задействована вся труппа учреждения.



«В названии мультижанрового представления уложилась основная идея праздника и концепция театра, история которого начинается с основания легендарного Студенческого театра МГУ. Труппа театра традиционно пополняется одаренными студентами непрофильных вузов, которые выходят на сцену вместе с артистами, много лет работающими в МОСТе», — рассказали в пресс-службе учреждения.



По словам основателя и руководителя театра Ирины Большаковой, основная задача организаторов — показать «золотой запас» артистов труппы.



«На гала-вечере мы хотим крупным планом показать «золотой запас» нашего театра — талантливых и прекрасных молодых людей, наших актеров. Они представляют собой особый тип человека — могут одновременно успешно учиться, работать и заниматься разными видами творчества», — рассказала Большакова.



Постановку концерта-капустника осуществляет творческая труппа театра под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, основателя и художественного руководителя МОСТа Евгения Славутина и режиссера Георгия Долмазяна при поддержке благотворительного Фонда развития Студенческого театра МГУ.



В программу вечера войдут хореографические, поэтические, музыкальные номера из знаковых спектаклей, ставших важными вехами в 25-летней истории коллектива. Гостей вечера ожидают выступления-сюрпризы от выпускников и действующих учеников актерских студий и друзей театра, среди которых джаз-оркестр Георгия Гараняна.





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