04.12.2024
В России могут создать кадровый институт воспитания элит в сфере культуры.
Об этом сообщил руководитель проекта «Донбасский экспресс», директор Творческой мастерской Леонида Лундстрема Петр Лундстрем.
По словам руководителя, институт, который мог бы воспитывать национально-ориентированные элиты в сфере культуры, может быть создан в течение трех-пяти лет. Лундстрем выразил надежду на то, что оркестр Леонида Лундстрема в течение двух ближайших лет получит статус государственного.
Говоря об итогах проекта «Донбасский экспресс», Лундстрем отметил, что проект перерастает в целое концертное агентство.
«Мы продолжаем вести судьбы этих талантливых детей, лучших участников «Донбасского экспресса», приглашая их участвовать в других наших проектах, организовывать для них концерты и так далее. Мы начинаем формироваться как начинающее концертное агентство и фонд поддержки молодых дарований», — приводит
ТАСС слова Лундстрема.
Руководитель обозначил, что главный вопрос, стоящий перед деятелями культуры и государством в целом — как воспитать всесторонне развитого человека, который не терял бы связи с народом, корнями.
«Речь идет именно о постройке в школах. Мы надеемся, что это осуществится в течение трех-пяти лет», — сказал Петр Лундстрем.