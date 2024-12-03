Центральный дом культуры железнодорожников отметил 97-й день рождения, передает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что традиционно празднование прошло в формате дня открытых дверей.



В программу вошли мастер-классы от опытных преподавателей творческих коллективов Дома культуры.



«Вокальные занятия под руководством Натальи Громовой из школы «Стихия голоса» подарили участникам возможность раскрыть свои таланты и научиться новым техникам исполнения. Урок хореографии, который провел талантливый преподаватель Александр Макаров из «Танцформации», погрузил гостей в мир танца, позволив каждому почувствовать ритм и энергетику движения. Театральное мастерство с Николаем Малаевым из «Любительского театра ЦДКЖ» стало настоящим открытием для многих, кто мечтал попробовать себя на сцене и освоить азы актерского мастерства», — говорится в сообщении.



Кроме того, состоялась выставка работ участников Художественной студии Екатерины Борисовой, а также концерт с участием всех творческих коллективов учреждения.





Фото: пресс-служба ЦДКЖ