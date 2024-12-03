В Кирове пройдет фестиваль уличных театров.



Коллективы из разных городов России выступят 6 и 7 января, передает пресс-служба правительства Кировской области.



«Лучшие уличные театры, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Татарстана, выступят в Новогодней столице России 6 и 7 января. Планируется около 100 участников. Зрители увидят не менее 10 спектаклей — от кукольных до игровых — на нескольких площадках города. Окончательный выбор площадок будет зависеть также от погодных условий, но спектакли точно можно будет увидеть на Театральной площади и пешеходной Спасской», — указано в сообщении.



Отмечается, что постановки будут демонстрироваться в разное время суток для того, чтобы их могли посмотреть как можно больше зрителей.



В финальный день фестиваля пройдет массовое шествие с участием артистов.









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