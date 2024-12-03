ВДНХ представит программу ко Дню воинской славы России

ВДНХ подготовила ряд мероприятий в честь 83-й годовщины Дня начала контрнаступления советских войск под Москвой, передает пресс-служба выставочного комплекса.



В программу войдут бесплатные экскурсии в Музее славянской письменности «Слово», центре «Космонавтика и авиация», Музее кино.



«В 13:00 состоится экскурсия «Помните ушедших в битве за Москву» по территории ВДНХ <...>. С первых дней Великой Отечественной войны Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ, первое название ВДНХ) стала играть свою важную роль в общем деле победы над захватчиком. Сотрудники в большинстве своем ушли на фронт или в ополчение, а по границам территории расположилась зенитная батарея. Участники мероприятия узнают, что именно происходило на ВСХВ во время войны, чем выставка помогала фронту, какие фронтовые подвиги совершили ее сотрудники», — рассказали в пресс-службе.



Программа продолжится в рамках экскурсии по «Лабиринту истории» в Музее кино, где гости смогут увидеть первый «Оскар», который получила страна в 1943 году в номинации «Лучший документальный фильм». Этой награды была удостоена картина «Разгром немецких войск под Москвой».



Экскурсии «На крыльях Победы» пройдут в центре «Космонавтика и авиация», в Музее славянской письменности «Слово» состоится экскурсия «Письма и дневники как память о войне».









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