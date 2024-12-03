Большой театр кукол представит премьеру «Евгений Онегин. Уроки русской литературы»

Фото: Арик Киланянц/пресс-служба Большого театра кукол

Премьера постановки от режиссера Руслана Кудашова пройдет 14 и 15 декабря, сообщает пресс-служба учреждения.В основу спектакля вошли три первые главы романа «Евгений Онегин». В театре отметили, что в романе, помимо известных с детства историй, заложены также и обстоятельства жизни Пушкина, в которых тот создавал «Евгения Онегина».«Интерес к этому привел команду БТК во главе с режиссером Русланом Кудашовым к постановке спектакля в нескольких частях: так у зрителей будет возможность познакомиться с поэтическим текстом без сокращений и увидеть его героев в неожиданном ракурсе», — рассказали в театре.