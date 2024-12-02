Два российских фильма поборются за награды Хайнаньского кинофестиваля

Два российских короткометражных фильма будут участвовать в конкурсе Шестого Хайнаньского международного кинофестиваля (ХМК).



Картины поборются за приз «Золотой кокос», говорится в сообщении организаторов.



Отмечается, что от России среди десяти картин, участвующих в конкурсе, будут два фильма 2024 года — «Забор» режиссера Льва Евлампиева и «Шелест августа» Даура Ладарии. Другие картины, претендующие на награду, произведены в Аргентине, Китае, Японии, а также несколько международных проектов с участием нескольких стран.



Шестой Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) пройдет 4-10 декабря. На участие в смотре поступило более 4,3 тысячи заявок из 117 стран и регионов.









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