ГАБД откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик»

02.12.2024
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря в 10:00 на своем официальном сайте, сообщает пресс-служба театра.
«2 декабря 2024 года в 10:00 мск на официальном сайте Большого театра России откроется продажа билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» <...>, показ которого состоится 17 декабря в 19:00 мск», — указано в сообщении.
В театре сообщили, что минимальная стоимость билета на спектакль в «полной категории» составит 5 тысяч рублей. Стоимость билета по программам «Пушкинская карта», «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» также составит 5 тысяч рублей. Стоимость билета по программе «Молодежный» составит 1250 рублей.
Билеты на спектакль Чайковского в хореографии Юрия Григоровича и оформлении Симона Вирсаладзе в 2024 году доступны только на официальном сайте учреждения, а продажа осуществляется в соответствии с графиком, который размещен на официальном сайте театра. Часть билетов будет доступна для покупки через специальный аукцион.
Ранее сообщалось о том, что балет «Щелкунчик» будет доступен для просмотра в кинотеатрах
, где 30 и 31 декабря будет вестись трансляция.
Фото: газета "Культура"