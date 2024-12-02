Фильм «Приключения Паддингтона 3» возглавил прокат в России и странах СНГ

Комедийный фильм режиссера Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» вышел в лидеры кинопроката в России и странах СНГ.



За минувшие выходные картина собрала в прокате 253,9 млн рублей, указано в еженедельном отчете портала kinobusiness. com.



В третьей части франшизы о приключениях медвежонка Паддингтона герой вместе с семейством Браунов отправляется на родину к любимой тетушке Люси в Перу. Выясняется, что тетушка отправилась в путешествие, и никто не знает, где она. Паддингтон отправляется со всем семейством в полное опасностей путешествие по Амазонке.



Главные роли в картине сыграли Бен Уишоу, Оливия Колман, Эмили Мортимер, Антонио Бандерас, Имелда Стонтон, Джим Брондмент, Хью Бонневиль, Амит Шах, Джули Уолтерс.



Второе место по сборам досталось картине Авета Оганесяна «Один день в Стамбуле». Картина собрала в прокате за минувшие выходные 85,5 млн рублей.



На третьем месте — историческая драма «Любовь Советского Союза» с результатом 50 млн рублей за период с 28 ноября по 1 декабря.









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