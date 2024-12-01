В Москве показали спектакль к юбилею фонда «Жизнь в движении»

01.12.2024

В Москве показали спектакль к юбилею фонда «Жизнь в движении»
Благотворительный спектакль «Хочу быть выше» был представлен в Государственном театре наций в честь десятилетия фонда «Жизнь в движении». Постановка основана на документальной пьесе Аси Сегалович, передает «Культуромания».

Режиссер спектакля Арсений Мещеряков отметил, что текст пьесы сочетает документальную основу с элементами поэзии. Средства, вырученные от продажи билетов, направят на программу протезирования.

Учредители фонда «Жизнь в движении» — врач, продюсер Наталья Шагинян-Нидэм и художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов.


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