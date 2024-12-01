В Москве показали спектакль к юбилею фонда «Жизнь в движении»

Постановка по мотивам документальной пьесы Аси Сегалович состоялась на сцене Театра наций.
В этом году на премию поступило 122 заявки.
Инициатива направлена на расширение культурных и образовательных связей с дружественными государства...
Пластинка доступна на всех цифровых платформах.
Соревнования пройдут в четырех столичных парках, финал состоится в саду «Эрмитаж».
Постановка по мотивам документальной пьесы Аси Сегалович состоялась на сцене Театра наций.
В этом году на премию поступило 122 заявки.
Инициатива направлена на расширение культурных и образовательных связей с дружественными государства...
Пластинка доступна на всех цифровых платформах.
Соревнования пройдут в четырех столичных парках, финал состоится в саду «Эрмитаж».
Постановка сочетает в себе элементы современного танца и классического театрального искусства.
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01.12.2024