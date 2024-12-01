Объявлены итоги IX Национальной оперной премии «Онегин»

01.12.2024

Объявлены итоги IX Национальной оперной премии «Онегин»
30 ноября на сцене Мариинского театра состоялась девятая церемония вручения Национальной оперной премии «Онегин». Награды, присуждаемые за выдающиеся достижения в оперном искусстве, получили театры, вокалисты и постановки со всей России, сообщает пресс-служба премии.

Церемонию открыло обращение министра культуры России Ольги Любимовой. «За годы своей истории премия стала важным событием в культурной жизни нашей страны. Она демонстрирует высокий уровень исполнителей и творческий потенциал театров, а также преемственность традиций, передающихся от признанных режиссеров и певцов к начинающим артистам. Широкая география участников подчеркивает значимость награды. Каждый театр представляет свое уникальное видение классических и современных произведений», — отметила она.

В этом году на премию «Онегин» поступило 122 заявки. В шорт-лист вошли 14 театров из 11 регионов и 18 солистов. Среди лауреатов в номинации «Дебют» были отмечены Павел Анциферов (за партию Риголетто) и Елизавета Пахомова (партия Марфы в опере «Царская невеста»). Номинацию «Примадонна» выиграла Диляра Идрисова за исполнение партии Красоты в опере Генделя.

В номинации «Мастер сцены» награду получил Дмитрий Ульянов, а Ирину Шишкову отметили за исполнение партии Кармен. В номинации «Состав» лучшей стала опера «Триумф времени и разочарования».

В номинации «Событие» в категории «Традиции» отмечены «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского, «Не только любовь» Родиона Щедрина, «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса. В категории «Новации» победил «Император Атлантиды» Виктора Ульмана. Категорию «Прорыв» выиграла опера «Дама с собачкой» Екатерины Ивановой-Блиновой. В категории «Дети» лучшей стала «Дюймовочка» Ефрема Подгайца.

Зрительскими фаворитами названы Давит Есаян и спектакль «В ночь лунного затмения» Салавата Низаметдинова.

Гостями вечера стали Амброджо Маэстри, известный итальянский баритон, и Кармен Санторо, дирижер и вокальный коуч. Маэстри исполнил арию из оперы «Любовный напиток». Также на торжественной церемонии вручения премии выступили Хибла Герзмава, Мария Лупарева, Алексей Татаринцев, Юлия Маточкина с ариями и дуэтами из русских и европейских опер.

Программа девятой премии «Онегин» продолжится гала-концертом 3 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.


Фото: Елена Бледных / пресс-служба Национальной оперной премии "Онегин"