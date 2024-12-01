Объявлены итоги IX Национальной оперной премии «Онегин»

30 ноября на сцене Мариинского театра состоялась девятая церемония вручения Национальной оперной премии «Онегин». Награды, присуждаемые за выдающиеся достижения в оперном искусстве, получили театры, вокалисты и постановки со всей России, сообщает пресс-служба премии.





Церемонию открыло обращение министра культуры России Ольги Любимовой. «За годы своей истории премия стала важным событием в культурной жизни нашей страны. Она демонстрирует высокий уровень исполнителей и творческий потенциал театров, а также преемственность традиций, передающихся от признанных режиссеров и певцов к начинающим артистам. Широкая география участников подчеркивает значимость награды. Каждый театр представляет свое уникальное видение классических и современных произведений», — отметила она.







В этом году на премию «Онегин» поступило 122 заявки. В шорт-лист вошли 14 театров из 11 регионов и 18 солистов. Среди лауреатов в номинации «Дебют» были отмечены Павел Анциферов (за партию Риголетто) и Елизавета Пахомова (партия Марфы в опере «Царская невеста»). Номинацию «Примадонна» выиграла Диляра Идрисова за исполнение партии Красоты в опере Генделя.







В номинации «Мастер сцены» награду получил Дмитрий Ульянов, а Ирину Шишкову отметили за исполнение партии Кармен. В номинации «Состав» лучшей стала опера «Триумф времени и разочарования». В номинации «Событие» в категории «Традиции» отмечены «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского, «Не только любовь» Родиона Щедрина, «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса. В категории «Новации» победил «Император Атлантиды» Виктора Ульмана. Категорию «Прорыв» выиграла опера «Дама с собачкой» Екатерины Ивановой-Блиновой. В категории «Дети» лучшей стала «Дюймовочка» Ефрема Подгайца. Зрительскими фаворитами названы Давит Есаян и спектакль «В ночь лунного затмения» Салавата Низаметдинова.





Гостями вечера стали Амброджо Маэстри, известный итальянский баритон, и Кармен Санторо, дирижер и вокальный коуч. Маэстри исполнил арию из оперы «Любовный напиток». Также на торжественной церемонии вручения премии выступили Хибла Герзмава, Мария Лупарева, Алексей Татаринцев, Юлия Маточкина с ариями и дуэтами из русских и европейских опер.





Программа девятой премии «Онегин» продолжится гала-концертом 3 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.









Фото: Елена Бледных / пресс-служба Национальной оперной премии "Онегин"