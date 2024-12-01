Вышел новый альбом певицы Лары Фабиан

Релиз 16-го студийного альбома Лары Фабиан Je suis la состоялся 29 ноября 2024 года. В него вошли 10 треков, включая вышедшие ранее синглы Je t’ai cherché и Ta peine. Пластинка доступна на всех цифровых платформах, в том числе на «Яндекс. Музыке», передает «Интермедиа».





Лара Фабиан — популярная франкоязычная певица, а также композитор и автор-исполнитель.





Фабиан поддерживает тесные творческие связи с Россией, в том числе благодаря сотрудничеству с композитором Игорем Крутым. Вместе они создали альбом «Мадемуазель Живаго», выпущенный в 2010 году. Этот проект включал песни, исполненные на нескольких языках, включая русский. Лара также исполнила композицию «Любовь, похожая на сон», ставшую частью альбома.











Фото: скриншот Youtube