В Москве стартует проект для фигуристов-любителей «Народный Ледниковый»

В Москве запустили совместный проект департамента культуры столицы и Ильи Авербуха — «Народный Ледниковый», который предоставит любителям фигурного катания возможность проявить свои таланты, сообщает пресс-служба проекта.





«В прошлом году «Народный Ледниковый» впервые прошел в саду «Эрмитаж». Тогда в состязании приняло участие более 500 человек. В этом году проект масштабируется — любители фигурного катания смогут выступить вместе с профессионалами в четырех парках Москвы: «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Парк Горького» и сад «Эрмитаж», — рассказал руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.





Первый этап запланирован на 18 января в парке «Красная Пресня» и будет посвящен советскому кинематографу. Затем, 26 января, соревнования продолжатся в парке «Ходынское поле» под темой музыки прошлого века. Первого февраля в парке Горького состоится третий этап, вдохновением для которого станут современные мелодии.





Финал запланирован на 16 февраля в саду «Эрмитаж». Участников будут курировать профессиональные наставники, а хореографом программ для финала выступит Илья Авербух, один из организаторов проекта.





Для участия в соревнованиях нужно подать заявку до 30 декабря, заполнив форму на сайте проекта и приложив видеовизитку с выступлением. К участию допускаются фигуристы старше 21 года, прошедшие предварительный отбор жюри, в состав которого входят заслуженные спортсмены, тренеры, а также Илья Авербух.









Фото: Предоставлено пресс-службой проекта