Красноярский музыкальный театр готовит пластический спектакль «Монумент» к 80-летию Победы

Красноярский музыкальный театр анонсировал создание пластического спектакля «Монумент» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.





Спектакль будет исполнен солистами балетной труппы театра. По словам директора театра Ольги Романовой, постановка сочетает в себе элементы современного танца и классического театрального искусства.





Главным балетмейстером проекта станет Артем Игнатьев, который ранее уже работал с театром, поставив хореографическую композицию «Лабиринты снов».









Фото: Pixabay. com