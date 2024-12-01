Дом культуры «ГЭС-2» отмечает три года со дня основания

4 декабря 2024 года «ГЭС-2» отметит свое трехлетие. В рамках празднования будут представлены новые выставки, концерт и семейный спектакль, сообщает портал «Культура. РФ».





Культурная программа в «ГЭС-2» начнется концертом-променадом «Missa Stasis» композитора Романа Пархоменко. Электроакустическая месса будет проходить одновременно в шести залах Дома культуры.





С 12 декабря начнут работать сразу три новые выставки. Первая, «Videobrasil. Перевод не требуется», представляет произведения видео-арта из Латинской Америки, созданные художниками из Бразилии, Аргентины, Колумбии и других стран. Российские авторы дополнят экспозицию работами, схожими по тематике и историческому контексту.





Выставка «Новая новая эра» исследует влияние паранаучных практик на современную культуру, включая магические ритуалы, рейв-культуру и альтернативные теории. В экспозицию вошли произведения современных авторов и работы представителей советского нонконформизма.





Экспозиция «Генератор счастливых случайностей» посвящена творчеству Ивана Горшкова. Художник исследует взаимодействие материалов и инструментов, превращая процесс создания в эксперимент с непредсказуемым результатом.





Закончит декабрьскую программу спектакль «Море времени», который пройдет 29 декабря. Пьесу для постановки написала Полина Коротыч, музыку — Антон Светличный. Над проектом работала команда театра «Пух и Прах», создавшая уникальное представление для всей семьи.









Фото: скриншот Youtube