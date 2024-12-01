Российский фильм стал победителем кинофестиваля «Евразия» в Алма-Ате

Фильм «Там, где танцуют стерхи» якутского режиссера Михаила Лукачевского был признан лучшим в конкурсе стран Центральной Азии и Тюркского мира на кинофестивале «Евразия» в Казахстане, сообщает ТАСС.





Лауреатов конкурса объявил председатель жюри, китайский режиссер Ли Баохуа. Он отметил сложность выбора между двумя основными претендентами. Картина Лукачевского рассказывает историю мальчика, который верит, что танец белых журавлей в небе приносит счастье и умиротворение.





В этой же номинации награду за лучшую женскую роль получила Эльза Каримова за работу в фильме «Гора влюбленных», снятом в Татарстане.





Международный конкурс выиграла польская картина «Почти ничего» режиссера Гжегожа Дебовского, в которой освещается история фермерского протеста против действий парламентария. Победителя представил председатель международного жюри, турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан.





В конкурсе стран Центральной Азии и Тюркского мира также был представлен российско-индийский фильм «Надо снимать о любви» режиссера Романа Михайлова. Лента исследует философские размышления российских кинематографистов, посетивших древний город Варанаси в Индии.





Всего в кинофестивале «Евразия» участвовали режиссеры из 15 стран. Программа фестиваля включала две секции; международный конкурс, в котором соревновались 12 фильмов, и конкурс Центральной Азии и Тюркского мира с участием 9 картин.









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