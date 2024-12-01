Объявлен короткий список премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского

Российская государственная детская библиотека представила номинантов премии в категориях «Сказка» и «Веселый учебник», сообщает Минкультуры России в официальном ТГ-канале.





В номинации «Сказка» представлены произведения Анастасии Безлюдной, автора книги «Тайна пропавших страниц», Валентины Дегтевой с историей «Чудесная мастерская у бобровой запруды» и Александра Киселева, написавшего «Приключения Храброго Ослика и его друзей». Среди финалистов также произведения Дениса Макурина («Будь, что не бывает»), Михаила Нисенбаума («Печные сказки»), Марины Потоцкой («Байрон и Тишка») и Ники Свестен («Калан, звезда и кок Калоша»).





В категории «Веселый учебник» выделены работы Елены Бурак с книгой «Лицей «Морская миля», Елены Головановой, создавшей «Триста тысяч узелков. Как я прочитал ковер», и Юлии Кузнецовой с произведением «Коля в Третьяковской галерее». Также в список вошли книги Татьяны Рик («Лиза и Ланцелот в стране Фонетике»), Зули Стадник («Пёс Абрикос изучает и запоминает») и Анастасии Строкиной («Загадки Солнечной системы»).





Имена победителей объявят 6 декабря.









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