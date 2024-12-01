Завершилась программа АКИ по интеллектуальному праву «ПРО. Креатус»

01.12.2024

Завершилась программа АКИ по интеллектуальному праву «ПРО. Креатус»
Выпускной вечер участников образовательной программы Агентства креативных индустрий Москвы по интеллектуальному праву для топ-менеджеров и предпринимателей столицы «ПРО. Креатус» прошел в арт-пространстве Cube. Moscow. Программа была разработана АКИ совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, сообщает «Российская газета».

За время существования проекта на курс подали заявки более 400 человек, а обучение прошли более 100 руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей в таких областях, как музыка, кино, анимация, программное обеспечение, реклама и медиа. В течение года после окончания курса для выпускников проводились консультации и стратегические сессии по вопросам интеллектуального права.

Курс "ПРО. Креатус" увенчал целый цикл образовательных программ, объединивших более тысячи специалистов из креативных индустрий. Итогом стали 300 задепонированных РИДов (результатов интеллектуальной деятельности) — логотипы компаний, сценарии фильмов и сериалов, программные софты и другие творческие продукты. 

«Знания, полученные на курсах, помогут предпринимателям лучше ориентироваться в законодательстве, вести отчетность, объяснять другим творческим предпринимателям, как охранять свои РИДы и зарабатывать на них. Ведь это главные активы любого креативного бизнеса, — отметила руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Директор Digital IP Екатерина Чуковская назвала образовательные проекты, разработанные совместно с АКИ, настоящим «челленджем». «Это был бесценный опыт, и мы хотим его продолжать. Тем более что у нас очень много задумок, и некоторые из них подсказали нам сами выпускники», — отметила она.

Ценность интеллектуальной собственности в развитии современной экономики подчеркнул президент Федерации интеллектуальной собственности, заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Сергей Матвеев:

«Право интеллектуальной собственности — удивительная вещь. Оно совмещает высокое и низкое, воздух и землю, способность творить, созидать и продавать то, что мы создали. На стыке этих противоречий формируется современная экономика. Нефть и земли обесцениваются. Дерево тоже. Но стоит создать из него Буратино — и вот вам вечный кукольный театр. «Играть» с правом интеллектуальной собственности можно бесконечно, потому что на ближайшие 50–70 лет оно точно будет мощным ресурсом, позволяющим одновременно реализовывать высокие творческие идеи и строить бизнес».