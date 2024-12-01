Завершилась программа АКИ по интеллектуальному праву «ПРО. Креатус»

Выпускной вечер участников образовательной программы Агентства креативных индустрий Москвы по интеллектуальному праву для топ-менеджеров и предпринимателей столицы «ПРО. Креатус» прошел в арт-пространстве Cube. Moscow. Программа была разработана АКИ совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, сообщает «Российская газета».





За время существования проекта на курс подали заявки более 400 человек, а обучение прошли более 100 руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей в таких областях, как музыка, кино, анимация, программное обеспечение, реклама и медиа. В течение года после окончания курса для выпускников проводились консультации и стратегические сессии по вопросам интеллектуального права.





Курс "ПРО. Креатус" увенчал целый цикл образовательных программ, объединивших более тысячи специалистов из креативных индустрий. Итогом стали 300 задепонированных РИДов (результатов интеллектуальной деятельности) — логотипы компаний, сценарии фильмов и сериалов, программные софты и другие творческие продукты.





«Знания, полученные на курсах, помогут предпринимателям лучше ориентироваться в законодательстве, вести отчетность, объяснять другим творческим предпринимателям, как охранять свои РИДы и зарабатывать на них. Ведь это главные активы любого креативного бизнеса, — отметила руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.





Директор Digital IP Екатерина Чуковская назвала образовательные проекты, разработанные совместно с АКИ, настоящим «челленджем». «Это был бесценный опыт, и мы хотим его продолжать. Тем более что у нас очень много задумок, и некоторые из них подсказали нам сами выпускники», — отметила она.





Ценность интеллектуальной собственности в развитии современной экономики подчеркнул президент Федерации интеллектуальной собственности, заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Сергей Матвеев:





«Право интеллектуальной собственности — удивительная вещь. Оно совмещает высокое и низкое, воздух и землю, способность творить, созидать и продавать то, что мы создали. На стыке этих противоречий формируется современная экономика. Нефть и земли обесцениваются. Дерево тоже. Но стоит создать из него Буратино — и вот вам вечный кукольный театр. «Играть» с правом интеллектуальной собственности можно бесконечно, потому что на ближайшие 50–70 лет оно точно будет мощным ресурсом, позволяющим одновременно реализовывать высокие творческие идеи и строить бизнес».



