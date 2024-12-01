В Архангельске представили выставку «Мечта о Севере. Снегурочка»

30 ноября в Архангельске стартовал масштабный выставочный проект «Снегурочка. Мечта о Севере», объединяющий 300 экспонатов из коллекций двух музеев. Основная идея выставки — представить сказочный мир пьесы А. Н. Островского «Снегурочка» и ее первой постановки, состоявшейся в 1900 году в Московском художественном театре, передает ТАСС.





Выставка развернулась в четырех залах краеведческого музея — здесь воссозданы ключевые сцены пьесы: зимний лес, дом Снегурочки, изба Бобыля и Бобылихи, палаты царя Берендея и Ярилина долина, где героиня исчезает. Музей театра МХАТ предоставил первые эскизы декораций, оригинальные костюмы и материалы, связанные с постановкой. Эти экспонаты дополнены этнографическими предметами из краеведческого музея, собранными в экспедициях на Север в 1920–1930-х годах.





По словам директора Архангельского краеведческого музея Александры Богдановой, экспозиция сопровождается звуками леса и голосами животных. В рамках проекта планируется организовать культурно-просветительскую программу с участием поэтов, писателей и творческих коллективов.





Выставка также включает работы современных мастеров деревянной скульптуры из Архангельской области. Среди них — произведения Алены Вальковой из поселка Пинега и Даниила Власова из Северодвинска.