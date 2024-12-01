Учреждена премия правительства в области детской и подростковой литературы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии за лучшие произведения детской и подростковой литературы. Награда будет вручаться с 2025 года и составит 1,5 миллиона рублей для каждого лауреата, сообщается на сайте правительства России.





«Награды получат авторы лучших прозаических произведений для детей и для подростков, а также поэты, написавшие лучшие детские и лучшие подростковые стихи. Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории. Одна из премий будет вручена за вклад в развитие детской литературы», — говорится в сообщении на сайте правительства.





Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета по ее присуждению.





Эта премия включена в перечень наград, суммы которых не подлежат налогообложению. Она станет частью списка международных, российских и иностранных премий, отмечающих выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании, искусстве, литературе, туризме и СМИ.









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