В Херсонесе провели Всероссийский экологический диктант

30 ноября при поддержке Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя и Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи в «Херсонесе Таврическом» впервые прошел Всероссийский экологический диктант, сообщает пресс-служба музея-заповедника.





Свои знания в области экологии проверили 29 школьников из Севастополя.





Учащиеся общеобразовательных школ и члены школьного лесничества города за 45 минут ответили на 25 вопросов. Темы заданий касались Красной книги, экотуризма и охраняемых природных территорий. На каждый вопрос предлагались четыре варианта ответа, из которых только один был верным.





После завершения диктанта для участников была организована экскурсия, в ходе которой юным экологам рассказали о растительном мире Херсонеса, полезных свойствах древних деревьев и кустарников.





Всероссийский экологический диктант проводится в стране с 2019 года. Проект направлен на популяризацию экологического образования среди молодежи. Херсонес в этом году стал новой площадкой акции, объединив лучшие экологические отряды Севастополя.









Фото: Предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Херсонес Таврический»