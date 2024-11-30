Объявлены победители всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат»

Объявлены итоги всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат». Победителей выбрали в девяти регионах России. Среди них были определены лидеры на поселенческом, муниципальном и региональном уровне, сообщает Минкультуры России в официальном ТГ-канале.





«Наряду с библиотеками, детскими школами искусств и музеями почти 42 тысячи домов культуры по всей стране помогают воспитывать детей и молодежь, позволяют поддерживать и развивать самобытную национальную культуру, народные промыслы и ремесла, заниматься творчеством и находить новые знакомства», — отметила в приветствии министр культуры России Ольга Любимова.





На поселенческом уровне первое место занял проект «Чудубье» Дубовского дворца культуры (Белгородская область). Второе место досталось проекту «Я русский. Наследие А. С. Попова» из Вологодской области. Третье место получил фестиваль «Трöича лун» в Республике Коми.





В категории муниципальных проектов победителем стал Молодежный центр «ПроСтранство» в Томской области. Второе место заняли театрально-литературные встречи в рамках программы «Пушкинская карта» в Свердловской области. Замкнул тройку лидеров Городской молодежный медиацентр «Голос молодых» в ДНР.





Среди региональных проектов лучшим признан фестиваль инклюзивного творчества «Преодоление» Пермского края. Второе место занял проект «Свет окна» Тульской области, а третье место — «Сказки-пазлы «Дорогою добра» Ханты-Мансийского автономного округа.









Фото: ТГ-канал Минкультуры России