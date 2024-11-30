Киноплатформа «Москино» набрала более миллиона просмотров

С момента запуска в сентябре 2023 года цифровой сервис «Москино» привлек более 1 миллиона просмотров. Платформа предоставляет информацию о съемках, мероприятиях и экскурсиях, а также позволяет бронировать билеты и услуги, передает ТАСС.





Наиболее востребованными стали страницы с информацией о съемочных локациях в Москве — их посмотрели около 90 тысяч раз. На втором месте — данные о локациях в кинопарке, а следом идут разделы с костюмами и реквизитом.





Для широкой аудитории популярны киновыходные и экскурсии в кинопарке. Сервис помогает не только узнать о мероприятиях, но и приобрести билеты. Среди профессиональных запросов лидируют съемки сериалов, за которыми следуют запросы на фильмы, в том числе коткометражные, и студенческие работы.









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