В Москве пройдет XII фестиваль «Будущее джаза»

30 ноября в Концертном зале имени Чайковского начнется XII международный фестиваль «Будущее джаза». В мероприятии примет участие Московский джазовый оркестр и молодые российские джазовые исполнители, передает ТАСС.





Фестиваль, организованный народным артистом России Игорем Бутманом, проводится уже 12-й год подряд. Этот проект направлен на поддержку и продвижение талантливой молодежи, которая в дальнейшем становится частью мировой джазовой сцены.





В этом году на одной сцене выступят вокалисты Вероника Петросян и Федор Редькин, саксофонисты Константин Бойцов и Арий Самойленко, пианист Максимилиан Шевалев, басист Василий Кетлинский, ударник Игнат Демарин, тромбонист Алексей Карпенко и трубач Андрей Середа. Артисты представят как свои сольные проекты, так и номера в сотрудничестве с Бутманом и Московским джазовым оркестром.





За годы проведения фестиваль дал старт многим известным исполнителям, среди которых Олег Аккуратов, Кейт Дэвис, Франческо Кафисо и другие.









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