Выставка о мастерстве русского стеклоделия открылась в Москве

30.11.2024

Выставка о мастерстве русского стеклоделия открылась в Москве
Во Всероссийском музее декоративного искусства представили экспозицию, посвященную развитию искусства стеклоделия в России, сообщает Министерство культуры России в официальном ТГ-канале.

Выставка «Во всем блеске. Хрусталь от формы до огранки» включает более 150 экспонатов, иллюстрирующих историю стеклянного искусства с XVIII века до наших дней.

В экспозиции можно увидеть произведения как классических мастеров, включая Веру Мухину и Бориса Смирнова, так и современные работы, созданные специально для выставки. Представлены и традиционные формы — элегантные вазы, декоративные изделия, и авангардные арт-объекты.

Экспонаты демонстрируют старинные технологии, изысканные методы декорирования и современные эксперименты в стеклоделии.


Фото: ТГ-канал Минкультуры России