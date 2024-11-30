Выставка о мастерстве русского стеклоделия открылась в Москве

Во Всероссийском музее декоративного искусства представили экспозицию, посвященную развитию искусства стеклоделия в России, сообщает Министерство культуры России в официальном ТГ-канале.





Выставка «Во всем блеске. Хрусталь от формы до огранки» включает более 150 экспонатов, иллюстрирующих историю стеклянного искусства с XVIII века до наших дней.





В экспозиции можно увидеть произведения как классических мастеров, включая Веру Мухину и Бориса Смирнова, так и современные работы, созданные специально для выставки. Представлены и традиционные формы — элегантные вазы, декоративные изделия, и авангардные арт-объекты.





Экспонаты демонстрируют старинные технологии, изысканные методы декорирования и современные эксперименты в стеклоделии.









Фото: ТГ-канал Минкультуры России