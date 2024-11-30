В Хабаровске стартовал марафон #ЯсХМТ, посвященный поддержке Хабаровского музыкального театра, сообщается в ТГ-канале Минкультуры России.





Заслуженная артистка России Екатерина Гусева открыла мероприятие на сцене ОДОРА, выступив в сопровождении симфонического оркестра и артистов Хабаровского музыкального театра. В программу «Спасибо, жизнь!» вошли популярные арии и дуэты из мюзиклов, музыкальных фильмов и советской эстрады.





Гусева стала первой артисткой, приглашенной к участию. «Когда был придуман формат поддержки, первой ласточкой марафона оказалась я − меня пригласили, за что я бесконечно признательна. Сегодня мне зрители подарили столько тепла и любви, я необычайно тронута, это большое благое дело. Дай Бог, чтобы театр обрел свой дом. Я загадала вернуться в Хабаровск, чтобы выступить на сцене нового театра», − поделилась артистка.





Мероприятие проходит при содействии министерства культуры Хабаровского края. В феврале 2025 года марафон продолжит заслуженная артистка России Нонна Гришаева с концертной программой «Смотри, смотри на этот мир...».





Ранее газета « Культура » сообщала, что известные артисты присоединятся к коллективу Хабаровского музыкального театра в рамках марафона #ЯсХМТ. Марафон стал ответом на трагедию, затронувшую Хабаровский краевой музыкальный театр.









Фото: ТГ-канал Минкультуры России