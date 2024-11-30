В Сочи проходит культурный чемпионат «История будущего»

Чемпионат «История будущего», собравший более 100 участников из России, Казахстана, Узбекистана, Монголии и Таджикистана, проходит в Сочи. Студенты представляют креативные проекты, сочетающие культуру и современные технологии, включая нейронные сети, искусственный интеллект и цифровизацию культурных практик. Как сообщает «Российская газета», 30 ноября пройдет награждение лучших авторов проектов.





Темы проектов участников чемпионата варьируются от традиционных идей до инновационных решений. Например, студенты из Санкт-Петербурга предложили создание аудиокниг по теории театра с участием режиссера Вениамина Фильштинского. Другой проект из Петербурга включает интерактивную книгу рецептов народов России с элементами виртуальной реальности. Среди других идей — коллекция исторических ароматов, вдохновленная великими русскими поэтами.





Казанские студенты предложили проведение фэшн-фестиваля народов Поволжья, а мурманчане — настольную ролевую игру, основанную на русских былинах. Луганский проект расскажет о творческих династиях Луганской Народной Республики через серию документальных фильмов.





В рамках чемпионата участники проходят образовательный интенсив, где разрабатывают концепции, составляют бизнес-планы и готовят презентации. Работу команд оценивают по таким критериям, как инновационность, социальная значимость и качество публичных выступлений.





Эксперт по коммуникациям Денис Решетов обучает участников искусству самопрезентации, помогая им эффективно представить свои идеи и заинтересовать жюри.