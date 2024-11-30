Ольга Любимова: «Роскино» проведет в декабре Фестиваль сербского кино в России

В декабре в Москве и Санкт-Петербурге состоится Фестиваль сербского кино, организованный «Роскино», сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем ТГ-канале.





Фестиваль откроется совместным проектом Сербии и Боснии и Герцеговины — триллером «Изоляция» режиссера Марко Бацковича. Главную роль в фильме исполнил актер Милош Бикович.





Кроме того, в программе фестиваля — лента «Хранители формулы», а также драмы «Воскресенье» и «На сегодня всё».





Показы будут проходить бесплатно в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» и петербургской «Авроре». Из представленных фильмов три, за исключением «Хранителей формулы», будут показаны в России впервые.





«Сербское кино — самый яркий представитель кинематографа Юго-Восточной Европы. У него свой стиль, узнаваемый во всем мире. Уверена, Фестиваль станет хорошей площадкой для продолжения того конструктивного диалога, который мы с коллегами начали в рамках Российско-Сербского культурного форума и Фестиваля российского кино в Сербии», — подчеркнула Любимова.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой