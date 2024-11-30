Сквер у здания ТАСС получил новое имя в честь 120-летия агентства

В честь 120-летия ТАСС правительством Москвы было принято решение присвоить имя скверу, расположенному перед зданием агентства на Тверском бульваре, дом 2, сообщается на сайте мэра Москвы.





В рамках этого события столичные власти также провели работы по благоустройству территории. Постановление о наименовании подписал мэр Москвы Сергей Собянин.





Сквер ТАСС находится в центральной части города, в районе пересечения Тверского бульвара, Большой Никитской улицы и Леонтьевского переулка. Это одно из популярных мест отдыха и встреч жителей столицы, а также важная транзитная зона.





В этом году на территории сквера был обновлен пешеходный участок, а также установлены новые медиаэкраны для улучшения визуальной составляющей.









Фото: скриншот Youtube