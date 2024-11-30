В Пушкинском музее стартует фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»

1 декабря Пушкинский музей открывает XLIII Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Программа фестиваля подготовлена к выставке «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России», сообщает пресс-служба Пушкинского музея.





Основной темой фестиваля в этом году станет «Торжество природы». Откроет смотр концертная программа «Вакхические песни». В мероприятии примут участие актер Сергей Шакуров, пианист Дмитрий Маслеев, скрипач Ло Чаовэнь и баянист Олжас Нурланов. Художественным руководителем и дирижером концерта выступает Юрий Башмет, народный артист СССР.





Концерт будет разделен на два отделения. В первом зрители услышат композиции, пронизанные метафизическим светом, который символизирует преобразование мироздания. Во втором отделении будут звучать танцевальные ритмы, включая мотивы танго, фламенко и румынских народных танцев.





Кроме того, билет на концерт позволит посетить выставку «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» в день мероприятия, за час до его начала.









Фото: скриншот Youtube