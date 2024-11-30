Спектакль «Кармен» покидает репертуар Челябинской оперы

В 2025 году театр оперы и балета Челябинска в последний раз покажет спектакль «Кармен» в постановке заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка, сообщает «Культуромания».





Опера «Кармен» была впервые поставлена в Челябинске в 1956 году, когда открылся театр оперы. Первоначальную версию спектакля подготовили Исидор Зак, Дмитрий Смолич и Евгений Чемодуров. В 1973 году народный артист РФ Нияз Даутов создал новую редакцию этой оперы.





В 2000 году постановка была обновлена благодаря режиссуре Алексея Степанюка, художественному оформлению Леонида Рошко и работе балетмейстера Виталия Бутримовича. Музыкальным руководителем проекта стал Сергей Ферулев.

Последний раз зрители смогут увидеть постановку 24 января и 29 марта.





Вместе с артистами челябинского театра в опере принимают участие воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна и образцовый коллектив Хоровая капелла мальчиков и юношей «Созвучие».









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