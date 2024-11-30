В Санкт-Петербурге назовут лучших исполнителей на духовых инструментах

Финальный этап музыкального конкурса по номинациям «Духовые инструменты» и «Ансамбли духовых инструментов», пройдет в Санкт-Петербурге. Награждение лауреатов и гала-концерт состоится в Концертном зале Мариинского театра, сообщает ТАСС.





Лучших исполнителей на медных духовых определит жюри под руководством Тимура Мартынова, солиста-концертмейстера симфонического оркестра Мариинского театра. Игру на деревянных духовых оценит комиссия во главе с заслуженным артистом РФ и профессором Московской консерватории Алексеем Уткиным, который также выступит на гала-концерте с молодыми музыкантами.





Конкурс проходил в двух городах: с 4 по 11 ноября в Москве прошли выступления участников в категориях «Арфа», «Орган» и «Ударные инструменты». Все события конкурса, включая церемонию закрытия, транслируются на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте».





Организовали конкурс правительство РФ, Министерство культуры России и «Росконцерт». ТАСС выступил в роли генерального информационного партнера.









Фото: Pixabay. com