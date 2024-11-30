Финал фестиваля «Свет Христов» состоится 2 декабря

Финальный этап III Патриаршего международного фестиваля духовной музыки пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.





Как сообщает Минкультуры России , в программе — конкурсные и концертные выступления музыкальных коллективов из России и зарубежных стран.





Весной и летом 2024 года во время первого и второго конкурсных этапов III Патриаршего международного фестиваля «Свет Христов» состоялись отборочные этапы среди хоровых коллективов Русской православной церкви. В общей сложности было прислано более 100 заявок от хоровых коллективов, двадцать два участника стали лауреатами фестиваля и шестнадцать — дипломантами.





На мероприятии пройдет Божественная литургия, возглавляемая Святейшим патриархом, с участием сводного хора лауреатов фестиваля.





В завершение фестиваля в Зале Церковных Соборов состоится гала-концерт, где выступят победители фестиваля. Специальным гостем концерта станет Минский Митрополичий хор под руководством Виталия Соболевского, обладателя Гран-при I Патриаршего международного фестиваля «Свет Христов».





Содействие фестивалю «Свет Христов» оказывает Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Организаторы — АНО ПЦДМК «Страна Воскресения» и Фонд «Академия хоровой культуры».









Фото: сайт Минкультуры России