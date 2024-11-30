Состоялся финал российского вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

В финале шестого сезона музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» победила Элен Бадалян из Москвы. Она завоевала кубок шоу, выиграла 5 миллионов рублей и получила возможность записать оригинальный сингл с ротацией на «Новом Радио», сообщает пресс-служба телеканала «Россия».





Второе место досталось Филу Заку из Бразилии, а замкнула тройку лидеров Светлана Ким, также представлявшая Москву.





Элен Бадалян, делясь эмоциями, отметила, что её долгий путь к успеху наконец увенчался победой. «Я устала быть просто участником, была настроена победить и старалась идти как танк к первому месту. Но все равно это было неожиданно, и я никак не могу поверить в то, что со мной произошло. Моя жизнь разделилась на до и после, для меня победа в шоу — это большой шаг к моей мечте», — подчеркнула певица.





В завершение речи она пригласила зрителей на гала-концерт шоу, который пройдет 6 декабря.





Ведущий проекта Николай Басков выразил благодарность членам жюри за их профессионализм, а также отдельно отметил Сергея Лазарева за искреннюю поддержку участников и преданность музыке.









Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»