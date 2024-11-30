В Москве обсудили сохранение нематериального культурного наследия

В Москве и Коломне прошел международный форум, посвященный сохранению нематериального этнокультурного наследия народов России. В мероприятии приняли участие более 160 представителей из 67 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Среди участников — ученые, фольклористы, творческие коллективы и носители традиций, сообщается на сайте Минкультуры России.





Открытие форума состоялось в Российском Доме народного творчества имени В. Д. Поленова. В первый день прошло заседание рабочей группы по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия. Посол РФ Григорий Орджоникидзе подчеркнул значимость России в сохранении культурных традиций и отметил роль ЮНЕСКО в этом процессе.





Директор Дома народного творчества Тамара Пуртова рассказала о столетней работе учреждения в области фольклора, а также об актуальности закона «О нематериальном этнокультурном достоянии народов России», принятого в 2022 году. Ученые представили результаты экспедиций, обсудили работу академических институтов и наметили совместные планы региональных и научных центров.





Кульминацией форума стала презентация объектов, зафиксированных в рамках федерального проекта «Цикл фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России». На сцене большого зала коллегии выступили фольклорные коллективы, носители и хранители традиций народов России.





Работа форума продолжилась в подмосковной Коломне, где состоялись секционные заседания и презентация фольклорно-этнографического спектакля «Марфа Иванова» в исполнении фольклорного ансамбля «Воскресение» из Липецка. Спектакль представил песенную традицию, бытовавшую в разных районах Липецкой области.









Фото: сайт Минкультуры России