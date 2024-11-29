Не стало известного советского актера Рафика Насирова

Стало известно о смерти Рафика Насирова, известного советского азербайджанского актера и художника-постановщика. Он оставил значительный след в киноиндустрии, работая над множеством советских, азербайджанских и совместных проектов.





Рафик Насиров родился в 1947 году. Свою карьеру он начал в 1961 году, когда поступил на архитектурный факультет Политехнического техникума. После его завершения продолжил обучение на архитектурном факультете Азербайджанского политехнического института.





С 1969 года Насиров трудился на Киностудии имени Джаббарлы, а с 1980 года возглавлял отдел декоративных устройств и работал дизайнером. В 1987 году он дебютировал как актер и стал народным артистом Азербайджана.





Как художник-постановщик, Насиров создал декорации для таких фильмов, как «Здесь тебя не встретит рай», «Семь красавиц», «Украли жениха», «Чертик под лобовым стеклом» и «Стамбул, Стамбул». Он также работал над копродукцией «Колдун», в которой участвовали Россия, Израиль и Азербайджан, а также над фильмом «Не бойся, я с тобой! — 2».





Смерть 77-летнего артиста подтвердила редакция «Вестника Кавказа».









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