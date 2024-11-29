В Петербурге на фестивале покажут фильм итальянского режиссера Малапонти

В Санкт-Петербурге стартует VIII международный кинофестиваль «Влюбленные в искусство», который пройдет с 2 по 5 декабря. В рамках фестиваля зрители смогут увидеть фильм итальянского режиссера Клаудио Малапонти «7 километров от Иерусалима». Продюсер картины Анджело Скондо представит ее на закрытом показе, а в 2024 году он станет почетным председателем жюри фестиваля. Генеральный продюсер кинофестиваля Илья Михайлов-Соболевский рассказал об этом на пресс-конференции в ТАСС.





Михайлов-Соболевский отметил, что фильм рассказывает о влиятельном человеке, который начинает поиски себя в пустыне. Встречи, происходящие в этом путешествии, кардинально меняют его жизнь. Перед показом запланирован паблик-ток, посвященный сохранению культурного наследия, где выступит Скондо.





Торжественное открытие кинофестиваля пройдет на исторической площадке открытой киностудии «Лендок». Вход для зрителей будет бесплатным, но необходима предварительная регистрация. Дополнительной площадкой фестиваля на один день станет Дом кино, где 4 декабря также покажут фильмы. Открывающей лентой станет работа журналиста и телеведущей Ники Стрижак «Подними глаза», посвященная современным архитекторам, которые преобразуют Петербург, сохраняя его исторический облик.





На фестивале представят фильмы из девяти стран, включая Россию, Сербию, Белоруссию, Италию, Германию, Узбекистан и Казахстан. Исполнительный продюсер Екатерина Маленко отметила, что искусство фотографии стало самой популярной темой среди молодых режиссеров. Она добавила, что в этом году фестиваль отличается рекордным числом дебютов — в программу вошли 55 фильмов, почти половина из которых являются первыми работами авторов. Тематика фильмов разнообразна: от классической музыки до оригинальных жанров, посвященных цирковому искусству.





Кинофестиваль «Влюбленные в искусство» впервые состоялся в 2017 году на площадке «Лендок» и с тех пор ежегодно поднимает важные культурные и социальные темы.









Фото: Pixabay.com