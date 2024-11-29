В Калининграде открылся XV фестиваль бразильского кино

Калининград готовится к XV фестивалю бразильского кино, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в кинотеатре «Заря». Региональное министерство культуры сообщает, что зрители смогут увидеть восемь фильмов от известных бразильских кинематографистов.





В инфоцентре области отметили, что в программе представлены картины различных жанров, включая комедии, драмы и биографические ленты. Это событие привлекает как местных жителей, так и гостей города, которые интересуются бразильским кинематографом.





Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак поделился в Telegram-канале своими впечатлениями о бразильском кино. Он вспомнил, что последний раз смотрел сериал «Рабыня Изаура», который вышел в середине 70-х годов. Ермак подчеркнул, что с тех пор многое изменилось, и сейчас у калининградцев есть возможность убедиться в этом.





Фестиваль откроется музыкальным байопиком «Гонзага», который расскажет о жизни известного бразильского певца и аккордеониста Луиса Гонзаги, ставшего популяризатором музыкального стиля форро.





В инфоцентре также подчеркнули, что представленные фильмы — это «восемь историй, которые стоит увидеть». В программе фестиваля зрители увидят романтическую комедию «Влюбленная», драму «Воспоминания о хижине», комедию «Моя сестра и я», биографическую драму «Наша мечта», драмы «От отца к сыну» и «Перола». Завершит показ историческая драма «Путешествие Педро».









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