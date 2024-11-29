Более 220 студентов приняли участие в театральном фестивале имени Ермаковой

В Историческом парке «Россия - моя история» открылся V Всероссийский молодежный театральный фестиваль, посвященный памяти народной артистки СССР Валентины Ермаковой. В этом году участие в фестивале приняли более 220 студентов из шести театральных школ, сообщил организатор мероприятия Роман Сопко, директор Театрального института при Саратовской государственной консерватории имени Собинова.





Фестиваль Ермаковой считается уникальным событием, так как он представляет собой единственный конкурс студенческого профмастерства с образовательной программой и участием известных личностей из мира театра. В 2024 году страна отметит столетие со дня рождения актрисы, передает ТАСС.





Сопко отметил, что из участников фестиваля 85 человек прибыли из различных городов, а 137 представителей театральных школ являются саратовцами. В дополнение к практической части фестиваля прошла городская программа с начала августа, и общее количество участников превышает несколько тысяч.





В числе участников фестиваля находятся студенты Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина, Самарского государственного института культуры, Воронежского государственного института искусств, Российского института театрального искусства, Театрального института при Саратовской государственной консерватории и Московского театрального колледжа имени Филатова. Этот проект стал одним из победителей первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года в области культуры и искусств.









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