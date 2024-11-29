В Музее кино показали образы великих монархов

Музей кино открыл выставку «Собиратели земель русских», которая исследует образы великих российских монархов — Петра I, Екатерины Великой и Ивана Грозного. Экспозиция ставит перед собой цель сопоставить киноинтерпретации этих исторических личностей с их реальными жизненными историями.





В Минкультуры России уточнили , что посетители смогут увидеть костюмы из фильмов «Юность Петра» и «В начале славных дел», а также материалы, использованные при создании ленты «Русский бунт», посвященной Екатерине Великой. Кроме того, выставка включает эскизы морских сцен к фильму «Адмирал Ушаков». Завершает экспозицию рассказ о царе Иване Грозном и его известных кинообразах.





Выставка также предлагает зрителям фотографии со съемочного процесса, эскизы декораций и интерактивные исторические карты. Она будет открыта для посещения до 23 марта 2025 года.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал