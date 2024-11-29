Ольга Любимова назвала интеграцию новых регионов в культурную жизнь России серьезным вызовом

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что интеграция новых регионов в культурную жизнь страны стала серьезным вызовом, с которым сфера справилась сообща. Об этом она высказалась в ходе рабочей поездки в Сербию.





Ольга Любимова рассказала, что после непростой двухлетней школы, которую сфера культуры прошла в период пандемии COVID-19, серьезным вызовом для отрасли стала интеграция новых регионов России в культурную жизнь страны.





«Огромное количество деятелей культуры просили отправить их на Донбасс с гастролями. Мы в свою очередь принимали с гастролями наших новых российских деятелей культуры – новых граждан Российской Федерации, замечательные коллективы из Новороссии, из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Все они проехали большое количество регионов России, встречаясь вместе, собирая аншлаги», — отметила министр.





Также, по ее словам, очень серьезная работа легла на ведомство по восстановлению и оснащению учреждений культуры. В библиотеках, уточнила Ольга Любимова, не было новых книг более 40 лет.





Министр отметила также вклад самих российских учреждений культуры в процесс интеграции. Так, помимо самого ведомства, все федеральные и многие региональные учреждения по всей стране делились со своими коллегами из новых регионов музыкальными инструментами, декорациями, костюмами и книгами, сами приезжали на гастроли, с мастер-классами.





Ольга Любимова заявила, что один из наглядных примеров прогресса – отрасль кино. В Донбассе было всего два частных кинотеатра. На сегодняшний день в регионе насчитывается 65 кинозалов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой