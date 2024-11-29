Музей Победы организует музыкальную программу в первый день зимы

1 декабря Музей Победы организовал масштабную концертную программу для москвичей и гостей столицы в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы».





В 13:00 в Зале Полководцев выступит духовой оркестр Академии имени Маймонида РГУ имени А.Н. Косыгина, а также ансамбль «Лаборатория танца» этого же института. В программе запланированы популярные музыкальные произведения, включая «Русский вальс», романс «Соловей» и «Гляжу в озера синие». Посетители смогут также насладиться старинным бальным танцем «Русский лирический» и северным народным танцем Архангельской области «Шенкурские заковырки», наряду с другими хореографическими номерами.





В 15:00 на сцене выступит коллектив «Музыкальная дорожка», который порадует зрителей песнями «Московский бит», «Во кузнице», «А ну-ка, девушки», «Ой, снег-снежок» и множеством других творческих номеров.





Вход на концерт для посетителей Музея Победы будет бесплатным.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы