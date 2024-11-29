Ольга Любимова отметила значимость сохранения культурной идентичности в условиях глобализации

В ходе рабочей поездки в Сербию министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова обсудила перспективы сотрудничества между двумя странами и представила новые масштабные проекты.





Министр отметила, что в условиях глобализации, стремительного развития технологий и доминирования политкорректных ценностей вопрос сохранения культурной идентичности становится особенно актуальным для каждой страны. Ольга Любимова подчеркнула, что Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством, где в каждом регионе существуют уникальные традиции, национальные костюмы, музыка и танцы.





Министр культуры добавила, что в стране предпринимаются все необходимые меры для сохранения уникальных культурных школ, а также для поддержки трехступенчатой системы творческого образования и национальных коллективов. Ольга Любимова отметила важность этого наследия как материального, так и нематериального, которое необходимо беречь.



