Выставка «Археология юмора: Зощенко и Жванецкий» откроется в Доме И. С. Остроухова

С 13 декабря 2024 года по 27 марта 2025 года Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля организует выставку, посвященную советской сатире, приуроченную к 130-летию Михаила Зощенко и 90-летию Михаила Жванецкого.





Проект исследует творчество этих выдающихся авторов, которые работали в разных исторических контекстах, но оба затрагивали важные темы «маленького человека» и его судьбы в бурном ХХ веке, полном социальных и политических изменений.





Кураторы выставки применили «археологический» подход к анализу произведений Зощенко и Жванецкого, поскольку современным зрителям не всегда легко воспринимать юмор этих писателей. Социальные реалии, на которые направлялась их сатира, отошли в прошлое, и многие контексты требуют пояснений. Поэтому одной из ключевых задач выставки стало воссоздание исторического фона, который способствовал возникновению данного типа юмора.





В экспозиции представлены материалы, отражающие основные этапы творческого пути обоих сатириков, что позволяет глубже понять их вклад в развитие отечественной литературы.









Фото: Предоставлено пресс-службой проекта «Археология юмора: Зощенко и Жванецкий»