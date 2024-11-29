В Калининграде открылась малая библиотека Эрмитажа

Калининград, 13 декабря 2024 года. В музее изобразительных искусств Калининграда открылась Малая библиотека Эрмитажа, сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Алина Белянина. Это событие стало частью Дней Эрмитажа, которые уже шесть лет проходят в Калининграде.





Малая библиотека представляет собой совместный проект калининградского музея и Государственного музея изобразительных искусств из Санкт-Петербурга. Белянина подчеркнула , что между музеями сложились давние дружеские и партнерские отношения. Она отметила, что в рамках Дней Эрмитажа в Калининграде организуются выставки и лекции от ведущих искусствоведов.





С момента начала сотрудничества в 1988 году Эрмитаж передал калининградскому музею более трех тысяч книг из своего фонда. Эти издания включают каталоги выставок, монографии и научные сборники, а также биографии известных художников. В этом году в рамках Дней Эрмитажа музей получил еще 30 новых изданий.





В одном из залов музея было создано специальное пространство для Малой библиотеки. Для оформления использовали антикварную мебель из дуба, ореха и красного дерева в стилях рококо, неоренессанса и необарокко. Эта мебель отражает исторические тенденции библиотечного пространства, аналогичные тем, что можно увидеть в библиотеке Эрмитажа — одной из старейших и крупнейших музейных библиотек России.





С 2024 года посетителям музея станут доступны около 300 книг и других изданий, подаренных Эрмитажем. Белянина отметила, что гости смогут читать и просматривать книги прямо в зале библиотеки за специально установленными столами. Работа библиотеки продлится до 28 декабря и будет обновляться каждый год в рамках Дней Эрмитажа.









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