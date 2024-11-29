Лидер группы «Дервиш-хан» посмертно удостоился звания народного артиста Башкирии

Лидер группы «Дервиш-хан» Дим Кулахметов, известный также как Дим Маннанов, получил посмертное звание «Народный артист Республики Башкортостан». Вместе с ним аналогичную награду присудили музыкантам группы «Рух». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.





Награждение прошло в рамках первого башкирского рок-концерта «Дәрүиш Рухы +», где выступили коллективы из Башкирии и казахская этно-рок-группа «Улытау».





В пресс-релизе отметили, что звания «Народный артист Республики Башкортостан» присвоили трем выдающимся музыкантам: Диму Кулахметову, Иреку Атанову, артисту группы «Рух», и Газинуру Биктимерову, основателю этой же группы. Кроме того, основатель и соло-гитарист «Дервиш-хан» Альберт Габбасов также получил это почетное звание. Действующий солист группы Ринат Зарипов был удостоен звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан».





Церемония награждения прошла в торжественной атмосфере. Родные и близкие музыкантов, а также поклонники их творчества собрались, чтобы отдать дань памяти и уважения этим выдающимся личностям.





Группы «Дервиш-хан» и «Рух», сформировавшиеся на рубеже 90-х годов, считаются основателями башкирского рока и начинали свой путь в Хайбуллинском районе Башкортостана.









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