Ольга Любимова посетила Храм Святого Саввы в Сербии

Министр культуры России Ольга Любимова посетила Храм Святого Саввы вместе с коллегой из Сербии Николой Селаковичем и послом РФ в республике Александром Боцан-Харченко. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





По словам министра, это один из крупнейших мемориальных храмов в мире. Его престол освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии Святого Саввы. Прообразом при строительстве послужил Собор Святой Софии в Стамбуле, уточнила Ольга Любимова.





«В 2014 году Правительство Сербии, Сербская Православная церковь и компания «Газпром нефть» приступили к реализации масштабного проекта создания мозаики Храма. Российские мастера совместно с сербскими сложили мозаику главного купола, изготовленную 70-ю художниками из России и Сербии под руководством народного художника России Николая Мухина. Полностью отделочные работы закончились в 2021 году, что стало фактическим окончанием строительства Храма», — написала министр.





Ольга Любимова напомнила, что в ноябре 2020 года в крипте, предназначенной для погребения будущих предстоятелей Сербской православной церкви, был похоронен предыдущий Патриарх Ириней. В 2021 году в Храме прошло заседание Архиерейского собора, на котором был избран Патриарх Сербский Порфирий.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой