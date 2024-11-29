В Академии имени Гнесиных представили фотовыставку о традициях народов России

В Российской академии музыки имени Гнесиных состоялась презентация видеороликов и фотовыставки, которые освещают традиции и обычаи различных народов России. Данный проект реализован при поддержке Минкультуры России.





Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула , что создание просветительских видеороликов о традиционной культуре способствует привлечению молодежи к наследию предков и укреплению духовных ценностей и национальной идентичности.





Участники проекта побывали в семи регионах страны, собирая материалы, которые знакомят зрителей с уникальными культурными явлениями. Среди них — тувинское горловое пение, камнерезное искусство, оленеводство Ямала, русская баня, адыгейский сыр и коломенская пастила, а также традиции казаков-некрасовцев.





Руководители съемочной группы Вячеслав Каминский и Никита Шустров отметили, что некоторые герои видеороликов являются последними свидетелями исторических событий и обладают уникальными знаниями и навыками, которые важно передать будущим поколениям.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал